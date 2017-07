Tijn in besloten kring begraven op verjaardag

Op de dag waarop hij zeven jaar zou zijn geworden hebben nabestaanden afscheid genomen van Tijn Kolsteren. De uitvaart van het jongetje uit het Brabantse Hapert, dat bekend werd door zijn nagellakactie voor Serious Request, was vrijdag in besloten kring, een week na zijn overlijden.

Tijn stierf aan een zelfzame vorm van hersenstamkanker. Ondanks zijn terminale ziekte wilde hij tot het einde graag anderen helpen. Hij lakte tijdens de 3FM-actie nagels om geld op te halen voor het Rode Kruis. Aan het einde stond de teller achter zijn actie op 2,6 miljoen euro.

Rode Kruis-directeur Gijs de Vries keek vrijdag terug op een ,,indrukwekkend afscheid”. ,,Hij lacht ons van boven toe zoals hij eeuwig zal doen”, meldde De Vries op Twitter. 3FM-dj Frank van der Lende postte een foto van zichzelf met gelakte nagels. ,,We vieren vandaag je leven, kleine vriend”, schreef hij erbij.

De nagellakactie kreeg een succesvol vervolg. Onder de noemer ‘LAK. door Tijn’ werd ruim 1,2 miljoen euro opgehaald voor stichting Semmy, die onderzoek en behandeling van kinderen met hersenstamkanker financiert.