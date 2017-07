De Vierdaagse van Nijmegen zal warm verlopen. Op de eerste dag, komende dinsdag, kunnen de temperaturen oplopen tot 28 graden. Woensdag wordt het zelfs tropisch met maxima van 31 of 32 graden, waarna de kans op onweer toeneemt. De donderdag en vrijdag verlopen wat minder warm. Dat verwacht Weeronline.

Deze zaterdag al beginnen de Vierdaagsefeesten. Er kan dan in Nijmegen tot ver in de avond wat lichte regen vallen en in de nacht daalt het kwik naar 15 graden.