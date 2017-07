De Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië is zondagochtend enkele uren afgesloten. De ANWB adviseert vakantiegangers daar in hun plannen rekening mee te houden.

,,Tussen 06.30 uur en ongeveer 10.00 uur worden in het gebied enkele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt”, aldus een woordvoerder zaterdag. De A22 en de SS12 zijn in die uren in beide richtingen afgesloten tussen Brixen en Sterzing. Ook het treinverkeer ligt dan stil.