‘Britten beseffen niet wat brexit betekent’

De EU moet zich hard opstellen in de brexit-onderhandelingen om de Britten ,,te confronteren met zichzelf”. Senator en voormalig staatssecretaris van Buitenlandse Zaken Ben Knapen (CDA) zei dat zaterdag in het radioprogramma Kamerbreed. Volgens hem hebben de Britten ,,nog maar half het idee” wat de brexit voor hen zal betekenen.

Knapen, die als bewindsman in Rutte I belast was met het EU-beleid, noemde de opstelling van de Britse regering over de brexit ‘lichtzinnig’. Naar zijn indruk is er sprake van ‘hulpeloosheid en hopeloosheid’.

De CDA’er verwees onder meer naar een uitspraak van de Britse minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson dat de EU ,,kan fluiten” naar het bedrag van 100 miljard dat zijn land bij het vertrek uit de EU zou moeten betalen. Volgens Knapen kun je twisten over de exacte hoogte van die som, maar het Verenigd Koninkrijk zal zijn financiële verplichtingen moeten nakomen.

Ook de Kamerleden Han ten Broeke (VVD) en Kees Verhoeven (D66) hekelden in Kamerbreed de Britse houding.