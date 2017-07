‘Criminelen haven Rotterdam steeds gehaaider’

Criminelen die de Rotterdamse haven gebruiken om drugs het land in te smokkelen gaan steeds gehaaider te werk. Dat zegt Jan Janse, de chef van de Rotterdamse zeehavenpolitie, zaterdag tegen De Telegraaf.

De politie arresteerde dit jaar al dertig zogenoemde ‘uithalers’. Dat zijn criminelen die de drugs uit containers halen. Volgens Janse ,,krijgen de criminelen van alle kanten hulp, onder andere van corrupte contacten in de haven.”

Ook werd vorig jaar werd voor het eerst een smokkelaar in de kraag gegrepen die een zeer ervaren hacker bij zich had. ,,De laptop van de hacker was zo goed beveiligd dat forensisch specialisten er zestien maanden over hebben gedaan om de gegevens eruit te krijgen. Die gegevens worden nu onderzocht”, aldus Janse.

De criminelen gaan volgens Janse zo ver dat ze zelfs exacte kopieën maken van terreinwagens die in de haven worden gebruikt door beveiligingsbedrijven. Ze worden hierbij geholpen door iemand van zo’n bedrijf. Jansen zegt zich ,,grote zorgen te maken over de hulp die criminelen van alle kanten krijgen.”