Explosie verwoest vermoedelijk drugslab

HENDRIK-IDO-AMBACHT – Een bedrijfspand in de Zuid-Hollandse plaats Hendrik-Ido-Ambacht is zaterdag beschadigd geraakt door een krachtige explosie. De politie vermoedt dat in het pand drugs werden geproduceerd.

Na de ontploffing zagen getuigen meerdere personen het pand verlaten en weglopen. Twee van hen werden korte tijd later aangehouden door de politie en meegenomen voor verhoor. ,,In het pand werden goederen en stoffen gezien die duiden op de productie van drugs,” meldt de politie.

Na de ontploffing brak er brand uit in het pand, maar de brandweer had deze snel onder controle. Er vielen voor zover bekend geen gewonden.