‘Honderden sporters seksueel geïntimideerd’

Honderden amateursporters hebben ongewenst seksueel gedrag meegemaakt binnen hun sportclub. Uit onderzoek van het tv-programma EenVandaag onder 15.000 mensen die in verenigingsverband sporten of gesport hebben, blijkt dat ruim 4 procent van hen aangeeft ongewenst seksueel gedrag te hebben meegemaakt.

EenVandaag vond binnen twee weken 642 slachtoffers die te maken hebben gehad met seksuele intimidatie binnen hun sportclub. Zes op de tien hebben serieuze verbale intimidatie meegemaakt. Meer dan de helft, 57 procent, heeft te maken gehad met fysieke intimidatie. Dit varieert van ongewenste aanraking, wat in 47 procent van die gevallen voorkwam, tot ernstigere vormen van seksueel misbruik (14 procent), zoals het verrichten van seksueel getinte handelingen, aanranding en verkrachting.

Ongewenst seksueel gedrag komt het vaakst voor bij teamsporten en contactsporten. Twee op de drie slachtoffers was minderjarig. Echt verschil tussen seksen is er niet: ongeveer de helft van de slachtoffers is vrouw, de andere helft man. Bij mannen lijkt het misbruik wel jonger te beginnen. Meer dan de helft, 57 procent, is jonger dan zestien jaar en een op de vijf zelfs jonger dan twaalf jaar.

In 41 procent van de gevallen was de dader een trainer. Andere spelers van de club of teamgenoten waren bij 38 procent de dader en actieve leden van de club, zoals vrijwilligers en bestuursleden, bij 23 procent.

Bijna de helft van de slachtoffers heeft met niemand over hun ervaring gesproken. Een op de tien maakte melding bij de sportclub en slechts 1 procent deed aangifte.