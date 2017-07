Paleis Noordeinde opent weer de deuren

De deuren van Paleis Noordeinde gaan zaterdagmorgen voor het tweede achtereenvolgende jaar open voor het publiek. De tienduizend entreekaarten voor de vier achtereenvolgende zaterdagen dat belangstellenden een kijkje kunnen nemen in het koninklijke kantoor, waren eind vorige maand in één dag uitverkocht. Voor de Koninklijke Stallen die vanaf 18 juli ook zijn te bezichtigen, zijn nog wel voldoende kaarten te koop.

Bezoekers krijgen iets meer te zien dan vorig jaar. Zo is de zogenoemde Marot eetzaal nu ook geopend. In deze ruimte worden een aantal keer per jaar de ‘uitblinkerslunches’ gehouden. Ook het dit voorjaar in gebruik genomen nieuwe Delftsblauwe koninklijk servies is tijdens de rondleiding te zien.

Toelichting en uitleg worden gegeven door paleismedewerkers zelf, van telefoniste tot algemeen secretaris van de koning. Bij de proefopenstelling vorige week bleken ze dat met aanstekelijk enthousiasme te doen. Koning Willem-Alexander heeft vorig jaar middels brieven van tevreden bezoekers over diezelfde medewerkers veel ‘positieve reacties’ ontvangen, zo vertelde hij vorige week aan de pers.