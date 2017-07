Roemer wil straks weer lijsttrekker worden

SP-leider Emile Roemer wil bij de volgende verkiezingen opnieuw lijsttrekker worden. Hij heeft dat zaterdag gezegd in een interview met het AD. ,,Als ik de kans krijg een vierde keer de lijst te trekken, dan is me dat een lief ding waard.” Wanneer de nieuwe verkiezingen komen maakt Roemer niet uit. ,,Of dat nu in november is omdat het kabinet er niet uit komt, of over vier jaar.”

De afgelopen verkiezingen verloor de SP een zetel. Ook eerdere verkiezingen onder Roemers leiding waren geen succes. Voor de laatste Kamerverkiezingen werd er door Kamerleden anoniem kritiek gespuid op zijn functioneren en waren er speculaties dat hij vervangen zou worden. Maar de SP-leider maakt zich geen zorgen over zijn houdbaarheidsdatum. ,,Wie had gedacht dat Mark Rutte na zijn strijd met Verdonk minister-president zou worden?”