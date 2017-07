Stuntman gewond op Zwarte Cross

Tijdens festival De Zwarte Cross in Lichtenvoorde is een stuntman ernstig gewond geraakt. De motorcrosser is volgens ooggetuigen tijdens het schansspringen naast de baan terechtgekomen. Het slachtoffer werd met onbekend letsel naar een ziekenhuis gebracht.

Veel bezoekers hebben het ongeluk zien gebeuren. ,,We zijn ontzettend geschrokken dat één van onze stuntmannen ten val is gekomen in stuntvak Ground Hero”, aldus de organisatie zaterdag. Ground Hero is de centrale stuntbaan op Zwarte Cross.

Het festival in de Achterhoek, een mix van motorcross, stunts, muziek en theater op 32 podia, is met 220.000 bezoekers uitverkocht.