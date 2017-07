Vierdaagsefeesten vrolijke opmaat wandeltocht

In Nijmegen zijn zaterdag de Vierdaagsefeesten losgebarsten: drie avonden feest voorafgaand aan de 101e editie van het wandelevenement. Overal in de stad is theater en muziek en op de terrassen, in cafés en bij kraampjes is volop te eten en te drinken.

Vorig jaar trokken de Vierdaagsefeesten in totaal ruim anderhalf miljoen bezoekers, een record.

De Vierdaagse van Nijmegen begint dinsdag. Er hebben zich 44.680 lopers ingeschreven, onder hen 5200 militairen afkomstig uit 25 landen. Elk jaar zijn er ook veel uitvallers. De kans is groot dat het er dit jaar ook weer veel zijn, want het wordt erg warm. Op de eerste dag kunnen de temperaturen oplopen tot 28 graden en woensdag wordt het tropisch met maxima rond 31 graden.

Wie weerstand weet te bieden aan de hitte, spierpijn en de blaren, zal vrijdag terug in Nijmegen met vele kilometers in de benen als held worden onthaald door een mensenmenigte op de ‘Via Gladiola’.