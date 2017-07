76.000 kippen dood na brand in stal

Bij de brand die zaterdag korte tijd in een eierbedrijf in Nederweert (Limburg) woedde zijn tienduizenden kippen omgekomen. Zondag heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) besloten de kippen die de brand hebben overleefd, in de loop van de dag af te maken.

In totaal liepen er 76.000 legkippen in de stal, meldt de brandweer. De brand brak zaterdag aan het begin van de avond uit en werd veroorzaakt door een diervoederverdeelmachine met vermoedelijk kortsluiting. Het vuur werd verspreid door de lopende band op het apparaat.