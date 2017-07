Al veel bloemen voor Nouri bij AMC

Vlakbij de ingang van het Amsterdamse ziekenhuis AMC worden steeds meer bloemen gelegd voor Abdelhak Nouri, de jonge Ajacied die binnen wordt verpleegd. Bij het hek liggen behalve bloemen ook briefjes en tekeningen. Verder zijn er voetbalattributen opgehangen, zoals een Ajaxvlag.

Nouri zakte vorig weekend in Oostenrijk in elkaar tijdens een oefenwedstrijd tegen Werder Bremen door hartritmestoornissen en belandde op de intensive care van een ziekenhuis in Innsbruck. Daar werd duidelijk dat hij ernstige en blijvende hersenschade heeft.

Vrijdag is Nouri overgebracht naar het AMC in Amsterdam.