Ploumen naar New York en Washington

Minister Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) is maandag bij de Verenigde Naties in New York. Ze presenteert daar de Nederlandse voortgang bij doelen die in 2015 zijn overeengekomen door de 193 VN-lidstaten om extreme armoede in de wereld in 2030 uit te bannen. Ploumen doet dat samen met minister-president Eugene Rhuggenaath van Curaçao, die namens de andere koninkrijksdelen het woord voert, en VN-jongerenvertegenwoordiger Martijn Visser. Dat heeft haar woordvoerder zondag laten weten.

Volgens de minister scoort Nederland over het algemeen goed bij de aanpak van ongelijkheid en achterstanden, maar er zijn ook punten die een extra inspanning vragen. ,,Zoals een gelijke behandeling van mannen en vrouwen. Met name ongelijke salariëring voor hetzelfde werk moet worden teruggedrongen”, aldus de minister.

Ploumen reist later deze week door naar Washington, waar ze onder anderen spreekt met vertegenwoordigers van de Wereldbank.