Politie zoekt knock-out geslagen man

De politie zoekt een man die zaterdag in Bruinisse (Zeeland) knock-out is geslagen toen hij zich bemoeide met een ruzie tussen een andere man en een vrouw. Het is niet bekend of hij letsel of andere schade heeft opgelopen en de politie wil hem graag spreken.

Agenten kwamen af op een ruzie tussen een vrouw en een man. Hij zou haar hebben mishandeld. Maar eenmaal ter plekke was de man verdwenen. Getuigen wezen de politie in de goede richting. De agenten zagen verderop iemand de bosschages induiken en daar is de 28-jarige man uit Zonnemaire aangehouden.

Getuigen vertelden dat de man ook nog een andere man bewusteloos had geslagen, maar dat slachtoffer is dus nog niet gevonden. De aangehouden man was zaterdag te agressief om een verklaring af te geven. Zondag volgt een nieuwe poging.