Voetbalfans in optocht van Neude naar stadion

Stadion Galgenwaard in Utrecht raakt zondag langzaam maar zeker gevuld met voetbalfans voor de eerste wedstrijd van het EK vrouwenvoetbal: Oranje tegen Noorwegen. Veel supporters vertrokken even na 15.00 uur in een lange stoet van de Neude richting het stadion.

Onder de voetbalfans zijn veel gezinnen en opvallend veel vrouwen, veelal gehuld in oranje kleding. De sfeer is gezellig en gemoedelijk en op diverse plaatsen dansen mensen op de muziek die wordt gedraaid. Er is nogal wat politie op de been, die heeft voor zover bekend nog niet hoeven optreden.

Om de Oranjeleeuwinnen te verwelkomen werd de Domtoren oranje en rood-wit-blauw verlicht.

De politie heeft in overleg met de KNVB en de speelsteden, waaronder Enschede, Breda en Rotterdam, zichtbare en onzichtbare veiligheidsmaatregelen genomen. In en rond de stadions zijn scherpe toegangscontroles.

De aftrap voor Oranje-Noorwegen is om 18.00 uur. Wie niet in het stadion is, kan de wedstrijd volgen op een groot scherm op de Neude.