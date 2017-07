Vrijdag druk door feesten en vakantieverkeer

Door een aantal evenementen en het begin van de zomervakantie in de regio Noord wordt het vrijdag druk op veel wegen. Daarvoor waarschuwt de ANWB zondag al.

Vrijdag is de laatste dag van de Vierdaagse en op de wegen van en naar Nijmegen zal het overvol zijn. ,,Het vakantieverkeer in Gelderland moet extra reistijd inplannen”, aldus een woordvoerder. ,,De feestelijke intocht op de Via Gladiola trekt jaarlijks tienduizenden mensen naar de stad. Files zijn die dag onvermijdelijk op de A50, A73 en de N325.” De Wegenwacht zet tijdens het wandelevenement fietsende wegenwachten in die mensen met pech snel weer op weg helpen.

In Tilburg begint de jaarlijkse Tilburgse Kermis, waarbij vooral Roze Maandag een hoop publiek trekt. Voor de regio Midden begint de bouwvak. De ANWB verwacht vrijdag al in de loop van de ochtend drukte op de snelwegen in het midden en zuiden van het land. Die houdt vermoedelijk aan tot het eind van de middag.