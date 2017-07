Artis-directeur Haig Balian stopt ermee

Artis krijgt een nieuwe directeur. De huidige baas van de Amsterdamse dierentuin, Haig Balian, draagt het stokje op 1 november over aan Rembrandt Sutorius. Balian, die in 2003 begon bij Artis, blijft nog wel betrokken bij de dierentuin. Hij gaat zich volledig concentreren op de ontwikkeling van het Artis Groote Museum.

Sinds de komst van Balian is Artis totaal vernieuwd. Het museum is het sluitstuk van zijn zogenoemde masterplan. ,,Ik ben dankbaar dat ik veertien jaar de oppasser van Artis heb mogen zijn”, zegt de huidige directeur. ,,En dat ik de mogelijkheden en ondersteuning heb gekregen van velen om Artis te kunnen ontwikkelen tot wat het nu is: een plek waar we een breed publiek inspireren en stimuleren verantwoordelijk met de natuur om te gaan. Op het Artis Groote Museum na zit mijn taak erop.” De dierentuin begint nu aan een nieuwe fase, volgens Balian een goede timing om te stoppen.

,,Haig heeft ARTIS in de afgelopen veertien jaar gemaakt tot wat het nu is: toekomstbestendig, maatschappelijk relevant en financieel gezond”, zegt Joop Saan, voorzitter van de Raad van Toezicht. ,,Het Groote Museum, dat het tweede museum aan het vrij toegankelijke Artisplein zal worden, is het sluitstuk van het masterplan. Het tekent Haig dat hij dit wil afmaken.”

Zijn opvolger Rembrandt Sutorius is volgens de Saan ,,talentvol en zeer gemotiveerd”. Sutorius werkte na een periode bij de overheid als manager bij strategisch adviesbureau McKinsey.