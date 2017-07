Bewakers ziekenhuis verdacht van mishandeling

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt twee beveiligers van het Zuyderlandziekenhuis in Geleen van zware mishandeling. Een 37-jarige Heerlenaar overleed afgelopen vrijdag nadat hij door de beveiligers was aangepakt, zo bevestigde een woordvoerder van het OM maandag berichtgeving in de Limburgse kranten.

De verwarde man liep zondagnacht een week geleden door de centrale hal van het ziekenhuis en werd door de beveiligers gevraagd wat hij daar deed. Hij reageerde agressief, waarop de beveiligers hem aanpakten. Toen de politie kwam was de man onwel geworden. Het OM onderzoekt hoe dat kon gebeuren.

Maandag vindt sectie op het lichaam plaats. Beide beveiligers zijn gehoord, maar zitten niet in hechtenis. Daarvoor is volgens het OM geen aanleiding. Het OM onderzoekt of er sprake was van opzet bij het toebrengen van letsel, en of dat letsel een gevolg was van het handelen van de verdachten.