Bijna 700.000 snorfietsen in Nederland

De snorfiets groeit snel in populariteit. Er rijden inmiddels bijna 700.000 van deze voertuigen rond waarop je zonder helm maximaal 25 kilometer per uur mag rijden, zo blijkt uit cijfers van BOVAG, RAI Vereniging en RDC.

De snorfietsverkoop zit dit jaar stevig in de lift met 26.943 verkochte exemplaren en een toename van 15,5 procent ten opzichte van de eerste helft vorig jaar. Behalve in Groningen wordt in elke provincie dit jaar een flinke plus genoteerd. Limburg heeft de meeste snorfietsen per 1.000 inwoners.

In de Randstad-provincies Utrecht, Noord- en Zuid-Holland werden tot en met juni 14.427 nieuwe snorfietsen verkocht, dat is 53,5 procent van het totale aantal in Nederland. In Utrecht nam de verkoop ten opzichte van de eerste 6 maanden van 2016 toe met 8,8 procent, in Noord-Holland met 15,6 procent en in Zuid-Holland zelfs met 17,8 procent.

BOVAG-voorzitter Bertho Eckhardt verklaart de populariteit: ,,Grote steden en toegangswegen slibben dicht, terwijl parkeerruimte in stadscentra steeds schaarser wordt. Logisch dus dat veel weggebruikers op zoek gaan naar een alternatief waarmee ze deze problematiek kunnen omzeilen.”