D66 en GroenLinks hameren op stappen Dekker

D66 en GroenLinks hameren op stappen van staatssecretaris Sander Dekker (VVD) zodat op websites van de publieke omroep NPO reclame beperkt blijft. De twee partijen stellen dat Dekker de mogelijkheid openlaat voor zelfs meer reclame.

Een meerderheid van de Kamer had de bewindsman juist opgeroepen de regels voor online Ster-reclame te toetsen en desnoods aan te scherpen. Voor veel bezoekers van NPO-websites zijn de reclames erg irritant, aldus D66-Kamerlid Jan Paternotte. Daarnaast is voor de programma’s al belasting betaald.

D66 en GroenLinks benadrukken dat reclame-uitingen bij de publieke omroep ,,beperkt in hoeveelheid en duur” dienen te zijn. Volgens de regels mogen ze ook niet overheersen. Voor een videofragment is in totaal vijftien seconden toegestaan. Door de NPO en Ster is dat al opgerekt tot maximaal dertig seconden. Maar ook dit wordt soms al overschreden.