Gratis woordenboek voor jonge vluchteling

Naar schatting 1870 kinderen tussen de nul en vier jaar oud die momenteel in asielzoekerscentra verblijven, krijgen het woordenboek Hallo. De schrijfster van het boek, Marie Claire Loudon, reikt het eerste exemplaar donderdag uit in het asielzoekerscentrum in Amsterdam.

Met het woordenboek leren ze de eerste Nederlandse woorden, die zijn ondergebracht in thema’s als ontbijt en avondeten, je wassen en tanden poetsen, crèche en school, supermarkt en speeltuin, verkeer en familie. De bijbehorende foto’s en vormgeving maken het volgens uitgeverij Ploegsma duidelijk en herkenbaar voor zowel Nederlandstalige kinderen als leeftijdgenoten uit een ander land die de taal nog niet spreken.

De woordenboeken zijn gratis beschikbaar dankzij sponsoring van Stichting van der Mandele.