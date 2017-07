Hoger beroep OM in zaak motorclubmoord

Het Openbaar Ministerie (OM) vindt de straf die vrijdag is opgelegd aan de 42-jarige Tilburger Sooi de C. voor de liquidatie van Hugo van Houten te laag en gaat daarom in hoger beroep. De C. kreeg achttien jaar gevangenisstraf voor moord, terwijl het OM 25 jaar cel had geëist.

De 27-jarige Hugo van Houten werd in 2015 doodgeschoten bij een camping in de Brabantse plaats Molenschot. Hij werd met zeker zeven kogels doorzeefd. Twee ervan kreeg hij door het hoofd geschoten terwijl hij op de grond lag.

Een motief is niet duidelijk geworden, maar de rechter gaat uit van een kille afrekening in het criminele circuit. De dader en het slachtoffer zijn beiden lid geweest van motorclub No Surrender.

Een OM-woordvoerster zei maandag in een toelichting dat een moord in het criminele milieu zwaar moet worden bestraft.

De C. zelf gaat ook in hoger beroep, zo kondigde zijn advocaat direct na de uitspraak al aan. Hij heeft altijd ontkend dat hij de moord heeft gepleegd.