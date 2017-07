Laatste week formatie voor reces van start

De onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zijn maandag weer samen om te praten over een nieuwe regering. Het is de laatste week formeren voordat de onderhandelaars twee weken met vakantie gaan.

De partijen spreken opnieuw in het Johan de Witthuis, op enkele honderden meters van de vaste vergaderplek in de Stadhouderskamer op het Binnenhof. Het wordt een lange zit: ze spreken van 10.00 uur tot 21.00 uur met elkaar.

Of dat betekent dat er ook knopen worden doorgehakt lieten de heren in het midden. ,,Ik weet het niet. We kijken hoever we komen”, zei VVD-leider Mark Rutte desgevraagd. D66-voorman Alexander Pechtold was nog het meest stellig. ,,Dat is wel de bedoeling, als we zo lang bij elkaar gaan zitten.”

De partijleiders konden ook nog niet zeggen of deze week al plannen naar het Centraal Planbureau worden gestuurd, zodat deze kunnen worden doorgerekend. ,,Het hangt er heel erg vanaf of we de komende dagen genoeg meters maken”, zei Pechtold hierover. ,,Het is wel belangrijk om op een gegeven moment het financiële plaatje rond te hebben.”