Nationaal Monument MH17 in Vijfhuizen geopend

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben samen met enkele schoolkinderen uit Vijfhuizen het Nationaal Monument MH17 in Park Vijfhuizen geopend. Ze liepen met zonnebloemen naar het gedenkteken midden in het herdenkingsbos waarin voor elk slachtoffer van de rampvlucht MH17 een boom is geplant. Daarmee openden ze het defilé voor alle ruim 2000 nabestaanden en andere gasten.

Vlak daarvoor was er een herdenking. Tientallen nabestaanden lazen de namen voor van alle omgekomen 298 inzittenden, zoals ook bij eerdere herdenkingen gebeurde. Er waren korte toespraken, muziek en er werd een gedicht voorgelezen.

Maandag is het precies drie jaar geleden dat het vliegtuig boven Oost-Oekraïne werd neergeschoten met een Buk-raket uit Rusland. Onder de doden vormden de 196 Nederlanders de grootste groep. Veel andere slachtoffers komen uit Maleisië en Australië. De fatale vlucht was onderweg van Amsterdam naar Kuala Lumpur in Maleisië.

Het kleine herinneringsbos heeft de vorm gekregen van een lint. Elke boom heeft een naamplaatje. De bomen staan voor groei, hoop en leven. In het hart van het bos staat een lange wand met een gedenkteken, een oog, waarin alle namen staan gegraveerd. De nabestaanden hebben gezamenlijk gekozen voor het bos en monument, dat vlak naast Schiphol ligt.

Op de besloten herdenking waren ook premier Mark Rutte, de ministers Bert Koenders (Buitenlandse Zaken) en Stef Blok (Veiligheid en Justitie), de voorzitters van de beide Kamers en ambassadeurs van de landen waar de slachtoffers vandaan komen.

De Boeing 777 stortte neer boven Oost-Oekraïne, vlakbij de stad Donetsk, in een conflictgebied waar pro-Russische separatisten en het Oekraïense leger elkaar bevechten.