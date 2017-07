Paraffine aangespoeld op Vlieland

Op het eiland Vlieland is op het Noordzeestrand paraffine aangespoeld. De gemeente Vlieland stelt maandag dat paraffine niet schadelijk is voor mens en milieu, maar dat mensen en dieren er wel ziek van kunnen worden als ze het goedje opeten. De gemeente adviseert daarom hondenbezitters hun viervoeters goed in de gaten te houden.

Paraffine, dat er uit ziet als kaarsvet, wordt vaak gebruikt om scheepsruimen schoon te maken. Met een vliegtuig is maandag nog gezocht naar de dader, maar die niet gevonden, zei een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

Rijkswaterstaat begint dinsdag met het het schoonmaken van het strand.