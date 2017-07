ProRail doet aangifte tegen stuntende mannen

ProRail doet aangifte tegen twee mannen die zijn gefilmd terwijl ze in Friesland aan spoorbomen hingen. Een woordvoerder van de spoorbeheerder spreekt over ,,ontoelaatbaar gedrag” en wijst erop dat het duo met dergelijke stunts andere weggebruikers in gevaar brengt.

ProRail zegt veel reacties te hebben gekregen op het via internet gedeelde filmpje, waarin de mannen aan spoorbomen bungelen terwijl een alarm loeit. ,,Je kunt op sociale media zien dat mensen heel verontwaardigd zijn”, zegt de woordvoerder, die erop wijst dat dergelijke gevaarlijke stunts een overtreding zijn van de Spoorwet. ,,We hopen echt dat we die jongens kunnen vinden om ze hierop aan te spreken.”

Het filmpje zou zijn gemaakt bij de spoorovergang op de weg Skillaerd bij Mantgum. Onlangs kwamen bij een treinongeval in Elst twee tieners om het leven. De zeventienjarige jongens zouden zijn aangereden terwijl ze over het spoor liepen.