Rechters ontsteld over inperking rechter Polen

De rechters in Europa zijn ,,ontsteld” over de inperking van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in Polen. Ze doelen op twee wetsvoorstellen die zijn aangenomen door beide Kamers van het Poolse parlement. Een derde voorstel is inmiddels ingediend.

De Europese koepel van raden voor de rechtspraak (ENCJ) heeft maandag een verklaring uitgebracht over de ,zeer ernstige situatie” die is ontstaan. Het eerste wetsvoorstel maakt de weg vrij voor politieke benoemingen van de leden van de Poolse Raad voor de rechtspraak. Het tweede wetsvoorstel regelt dat de minister van Justitie presidenten van rechtbanken mag vervangen.

In het derde wetsvoorstel staat dat de leden van het Hooggerechtshof in Polen, het hoogste rechtsorgaan in dat land, uit hun functie worden gezet tenzij de justitieminister hen heeft benoemd. De Nederlandse raad voor de rechtspraak trok eerder dit jaar al bij het kabinet en parlement aan de bel vanwege grote zorgen over de ontwikkelingen in Polen.

Ook in Polen protesteren burgers tegen de gerechtelijke hervormingen van de regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS).