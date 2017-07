Sloot moet droog voor zoeken spullen Savannah

Justitie laat deze week de sloot droogleggen waar het lichaam is gevonden van de veertienjarige Savannah uit Bunschoten. ,,De reden voor dit onderzoek is dat haar portemonnee en telefoon nog altijd niet zijn gevonden”, meldde het Openbaar Ministerie maandag.

Een voorbijganger vond het lichaam van de tiener begin juni bij het industrieterrein De Kronkels. Onderzoekers doorzochten daarop de omgeving. ,,Hierbij zijn speurhonden en duikers ingezet en er is gedregd”, aldus het OM. Omdat spullen van het meisje nog spoorloos zijn, is nu besloten de sloot droog te leggen.

De omgeving van de sloot is maandagochtend afgezet. De operatie neemt naar verwachting enkele dagen in beslag. De politie en het OM doen ook een gezamenlijke oproep aan mensen om zich te melden als ze informatie hebben over de verdwenen telefoon en portemonnee.

De politie kon in juni na de vondst van Savannah snel een verdachte aanhouden. Deze jongen uit Den Bosch zit nog in voorarrest op verdenking van doodslag. Een woordvoerster van het OM zei maandag dat er nog geen aanwijzingen zijn dat ook andere mensen betrokken zijn bij de dood van het meisje.