In een woning aan de Amsterdamse Ceintuurbaan zijn maandagmiddag twee doden aangetroffen. Gezien de omstandigheden houdt de politie rekening met een misdrijf. De identiteit van de twee personen is nog niet vastgesteld, zei een woordvoerder.

De politie is een grootschalig onderzoek begonnen. De politie verwacht nog de hele avond bezig te zijn met sporenonderzoek in de woning. Een deel van de Ceintuurbaan is afgezet, maar het openbaar vervoer ondervindt hiervan geen hinder.