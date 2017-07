In de Zeeuwse plaats Hulst is maandagavond weer een wielrenner overleden, dit keer na een aanrijding op de Oud Ferdinandusdijk. De bestuurder van de auto is aangehouden. De politie kon maandagavond nog niets zeggen over de identiteit van beide mannen.

Zondagochtend kwam in Hulst in de Zandstraat een 64-jarige wielrenner om het leven door een aanrijding. De automobilist was doorgereden. De bestuurder heeft zich nog niet gemeld.