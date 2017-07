Ziggo worstelt met Game of Thrones

De eerste aflevering van het zevende seizoen van Game of Thrones is maandagavond ,,nog niet overal” in Nederland te zien. De aflevering zou maandag vanaf 21.00 uur online staan.

,,We werken hard aan een oplossing”, belooft Ziggo op Twitter. De serie kan alleen worden gezien door abonnees die extra betalen voor een zogenoemd plus-abonnement. Volgens Ziggo hebben ,,enkele honderdduizenden abonnees” dit Movies&Series XL- pakket. Hoeveel mensen hiervan de populaire serie niet kunnen bekijken, weet Ziggo niet.

Op sociale media wordt maandag veelvuldig geklaagd over het euvel. He is niet duidelijk wat de oorzaak is, wanneer de problemen verholpen zijn en wanneer Ziggo-klanten de aflevering kunnen zien.

HBO Amerika had zondagavond problemen met overbelaste servers toen de eerste aflevering van het nieuwe seizoen werd uitgezonden. Op sociale media regende het toen klachten over de bereikbaarheid van de servers.