‘Coldcasekalender’ voor alle gevangenen

Alle circa 30.000 gedetineerden in Nederlandse gevangenen krijgen een kalender van de politie waarop iedere week een onopgeloste moordzaak of vermissing aan bod komt. De hoop is dat de ‘coldcasekalender’ gevangenen die meer weten over de 52 zaken ertoe beweegt te praten. ,,De ervaring van politie en justitie leert dat onder gedetineerden relatief veel kennis aanwezig is over gepleegde strafbare feiten”, legde de politie dinsdag uit.

De kalender is bedacht door recherchekundige Jeroen Hammer. Volgens hem blijkt uit een proef in vijf gevangenissen dat twee derde van de gedetineerden het een goed idee vindt. Een minderheid ,,wil geen verklikker zijn” en weigerde de kalender.

Volgens de politie was het proefproject desondanks een succes, maar hoeveel tips het heeft opgeleverd valt niet te zeggen. ,,We weten lang niet altijd waar een tip vandaan komt”, aldus Hammer.

Om de kans op succes zo groot mogelijk te maken, zijn de teksten op de kalender ook vertaald in het Engels, Spaans, Arabisch en Russisch. Naast een telefoonnummer staat er een postadres op, zodat gevangenen hun tips schriftelijk kunnen geven.