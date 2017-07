Dunkirk-truck geopend op Urk

Aan Urk de eer als eerste plek in Nederland delen van het filmspektakel Dunkirk te mogen vertonen. De speciale Dunkirk-truck, een minibioscoop met 25 stoelen, is neergestreken in het vissersplaatsje voor de exclusieve voorpremière van de nieuwste film van Hollywoodregisseur Christopher Nolan. Burgemeester Pieter van Maaren opende dinsdagavond in aanwezigheid van acteur Jochum ten Haaf de ‘Dunkirk Prologue Experience’.

Urkers krijgen als eerste de kans delen van het epos te zien, als dank voor het feit dat het productieteam vorig jaar zomer negentien dagen mocht komen filmen in het dorp. De Dunkirk-truck, prominent geparkeerd in de haven, is speciaal voor hen woensdag van 14.00 tot 20.00 uur open en vertoont de hele dag een compilatie van tien minuten aan Dunkirk-hoogtepunten. De film draait vanaf donderdag in bioscopen in het hele land.

Van Maaren is bijzonder trots dat de productie zijn dorp aandeed. Hij memoreerde de duizenden gillende meiden die zijn plaatsje overspoelden om een glimp op te vangen van acteur en zanger Harry Styles.

Er zitten meer Hollandse tintjes aan Dunkirk. De Nederlander Hoyte van Hoytema is verantwoordelijk voor het camerawerk en acteur Jochum ten Haaf speelt een prominente rol.

Na Urk reist de Dunkirk-truck door naar Nijmegen waar tijdens de Vierdaagse het filmvoorproefje twee dagen te bewonderen is, daarna is Rotterdam aan de beurt.