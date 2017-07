Eerste wandelaars Vierdaagse zijn gestart

De eerste wandelaars van de 42.036 deelnemers aan de 101e editie van de Vierdaagse van Nijmegen zijn dinsdag om 04.00 uur van start gegaan. Het jaarlijkse wandelevenement duurt tot en met vrijdag en finisht dan traditioneel op de ‘Via Gladiola’ in de Nijmeegse binnenstad.

Op de eerste dag, ook wel de ‘Dag van Elst’ genoemd, moeten de lopers, die kunnen kiezen uit afstanden tussen 30, 40 en 50 kilometer, een route richting Arnhem afleggen. Via Slijk-Ewijk lopen de wandelaars naar Elst en via Bemmel gaan ze terug naar Nijmegen. De deelnemers van de 50 kilometer zijn dinsdag als eerste gestart. De meeste deelnemers (49 procent) lopen een afstand van 40 kilometer per etappe.

De weersverwachting voor dinsdag spreekt van goed wandelweer, vrij zonnig met een maximumtemperatuur van 25 graden.