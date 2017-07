‘Gas geven’ voor zomerpauze formatie

De onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie willen deze week ,,nog even flink gas geven” voordat de zomerpauze van de kabinetsformatie begint. Dat zei Gert-Jan Segers van de ChristenUnie dinsdag, kort voor de start van een nieuwe en lange dag van onderhandelingen.

Volgens Segers is het de bedoeling om ,,meters te maken”. Vorige week liet D66-leider Alexander Pechtold nog weten dat er niet al te veel schot zat in de onderhandelingen. Hij sprak van ,,centimeters”.

Op de vraag waarom er deze dagen tot in de avond wordt doorvergaderd, zei Pechtold: ,,omdat als er een beetje tempo inzit er soms ook wat sneller besluiten worden genomen”.

Segers en Pechtold durven nog niet in te schatten of de formatiepoging gaat lukken. ,,Zolang we praten heeft het een kans van slagen”, aldus Segers. Volgens hem is er nog geen ‘point of no return’ bereikt.