Door een steekpartij is maandagavond in Lopik aan de Lekdijk Oost een persoon gewond geraakt. Het slachtoffer zou er ernstig aan toe zijn. Ambulances en een traumahelikopter zijn naar de plaats van het incident gestuurd.

De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. Ook zijn nog geen aanhoudingen verricht. De politie weet nog niet wat er precies is gebeurd. De omgeving van het incident in een afgelegen gebied is door de politie ruim afgezet voor onderzoek.