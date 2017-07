Meer dan negen miljoen ontvangers NL-Alert

Ongeveer 9,2 miljoen mensen hebben het NL-Alert-controlebericht van twee weken geleden ontvangen. In totaal zijn zelfs 10,8 miljoen mensen van 12 jaar en ouder bereikt, als ook degenen worden meegeteld die het bericht doorkregen van bijvoorbeeld vrienden en collega’s.

Dat blijkt uit een steekproef waarvan de resultaten dinsdag bekend zijn gemaakt door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). NL-Alert is het systeem waarmee de overheid mensen gericht alarmeert en informeert bij een ramp. Het controlebericht wordt ieder half jaar uitgestuurd zodat mensen kunnen zien of hun mobieltje goed is ingesteld.

Het NL-Alert-controlebericht van december vorig jaar werd door ongeveer 8,8 miljoen mensen van twaalf jaar en ouder rechtstreeks ontvangen. De volgende test is op maandag 4 december.