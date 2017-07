Militairen opgepakt na vechtpartij Litouwen

Vier Nederlandse militairen op NAVO-missie in Litouwen zijn daar begin deze maand aangehouden na een vechtpartij. Dat bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Defensie, na berichtgeving dinsdag in dagblad Trouw. De militairen zijn teruggehaald naar Nederland, het incident wordt hier onderzocht.

De mannen waren niet alleen betrokken bij een vechtpartij, ze overtraden ook het alcoholverbod dat voor alle NAVO-militairen in het land geldt. Over de toedracht van de vechtpartij, die plaatsvond op 1 juli in de Litouwse hoofdstad Vilnius, kon de woordvoerder niets zeggen.

Nederland heeft Litouwen gevraagd het onderzoek en de eventuele berechting zelf te mogen uitvoeren. De marechaussee heeft het viertal opgehaald.