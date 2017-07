Ook Vierdaagse voor vredesmissie Mali

52 Duitse en 35 Nederlandse militairen die op VN-vredesmissie zijn in Mali zijn daar dinsdag aan hun eigen Vierdaagse in de woestijn begonnen. Volgens majoor Tjeerd Dijkstra van Defensie lopen de militairen elke dag voor het begin van hun werk rondjes door de woestijn rondom het kamp waar ze verblijven.

In Nijmegen moeten militaire deelnemers verplicht tien kilo bepakking dragen onderweg. Dat is in Mali niet nodig, omdat de soldaten daar een scherfvest van twaalf kilo moeten dragen. In Mali wordt ook geen veertig maar tien kilometer gelopen. Dat is gezien de omstandigheden daar voldoende volgens Dijkstra. Om 04.00 uur ’s morgens is het in Mali al 35 graden.

De VN-lopers krijgen vrijdag geen Vierdaagsekruisje voor hun prestatie.