Rusland moet flink betalen om Arctic Sunrise

Rusland moet Nederland bijna 5,4 miljoen euro betalen omdat het in 2013 het onder Nederlandse vlag varende Greenpeace-schip Arctic Sunrise aan de ketting had gelegd. Het in Den Haag gevestigde Permanente Hof van Arbitrage heeft dat bepaald.

Het tribunaal had in 2015 al geoordeeld dat Rusland onrechtmatig had gehandeld met het vastleggen van het schip en het arresteren van de bemanning. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat Nederland inmiddels aan Rusland heeft gevraagd het bedrag te betalen.

,,De uitspraken maken duidelijk dat schepen in internationale wateren niet zomaar kunnen worden ge├źnterd en de opvarenden kunnen worden gearresteerd. De Arctic Sunrise maakte gebruik van het recht op demonstratie”, aldus minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken.