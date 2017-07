Verdachte schietpartij Akersloot uit Uitgeest

De man die wordt verdacht van betrokkenheid bij het neerschieten van een man bij het Van der Valk Hotel in het Noord-Hollandse Akersloot, is een 49-jarige man uit Uitgeest. Dat meldde de politie dinsdag. Hij had zich maandag enige tijd na de schietpartij zelf gemeld op het politiebureau in Zaandijk. Hij zit vast.

De gealarmeerde politie vond het slachtoffer in een bestelbusje op de parkeerplaats van het hotel. Het is een 47-jarige man uit Zandvoort. Over het verloop van de verhoren en het onderzoek zegt de politie niets.

Verschillende media meldden dat het slachtoffer Hennie Schipper is, een goudhandelaar uit de badplaats. Maar de politie en het Openbaar Ministerie willen ook daar niets over kwijt.