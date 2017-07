Ziekenhuis zonder water, operaties afgelast

Een gesprongen waterleiding bezorgt het Slotervaart Ziekenhuis in Amsterdam dinsdag flinke problemen. Het hele ziekenhuis zit zonder kraanwater. Daardoor kunnen operaties en poliklinische ingrepen niet doorgaan, ligt de spoedeisende hulp grotendeels plat en zijn patiënten en personeel aangewezen op fleswater.

De leiding op het terrein brak rond 06.30 uur. ,,We hebben inmiddels pallets vol met watertanks binnengekregen om te drinken en het toilet door te spoelen”, vertelt een woordvoerster van het ziekenhuis. ,,Er zijn genoeg medewerkers in huis om patiënten daarbij te helpen.”

Het ziekenhuis hoopt de problemen in de loop van de ochtend te kunnen oplossen. Mogelijk kan het water via andere leidingen worden aangevoerd, waarbij het lek wordt omzeild. Bij mensen die zich melden bij de spoedeisende hulp wordt per geval bekeken of ze geholpen kunnen worden. Als dat niet lukt, wordt iemand naar een ander ziekenhuis doorverwezen.