Dementie blijft voornaamste doodsoorzaak

Dementie was ook vorig jaar weer de voornaamste doodsoorzaak, met meer dan 15.000 gevallen. Bij mannen was er zelfs een stijging van 11 procent. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek, dat alleen de feiten onderzoekt en niet de oorzaken. Wel is duidelijk dat mensen ouder worden, waardoor dementie vaker de kans krijgt om toe te slaan.

Het totale aantal sterfgevallen bedroeg vorig jaar in Nederland 149.000. Na dementie kwam dat vooral door longkanker, beroertes, hartfalen, COPD, dikkedarmkanker, acute infarcten, vallen, borstkanker en longontsteking. Er stierven zo’n 3300 mensen door een val, 16 procent meer dan in 2015.