Euromast oranje tijdens EK Vrouwenvoetbal

De Euromast in Rotterdam kleurt donderdag oranje, als de Nederlandse voetbalploeg de tweede poulewedstrijd speelt op het EK vrouwenvoetbal. De vrouwen spelen in het Sparta-stadion tegen Denemarken. Deze wedstrijd in het Kasteel is al weken uitverkocht.

De Euromast is niet het enige Rotterdamse icoon dat kleur bekent tijdens WEURO 2017. Ook de Erasmusbrug baadt in het oranje.

In Rotterdam is er ook weer een Oranjeparade waar supporters de Oranjebus feestelijk begeleiden naar het stadion. Aan de eerste loop in Utrecht deden maar liefst 2000 supporters mee. De loop start om 18.00 uur bij het Centraal Station.

Zondag kleurde Utrecht al Oranje Om de Oranjeleeuwinnen te verwelkomen. Zo was de Domtoren oranje en rood-wit-blauw verlicht.