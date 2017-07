Vanuit het zuiden gaat het woensdag in de loop van de middag en in de avond stevig regenen en onweren. Dat verwacht het KNMI, dat voor heel het land code geel heeft afgekondigd. De buien kunnen lokaal vergezeld gaan van hagel, windstoten en veel neerslag in korte tijd, meldt het weerinstituut.

In de nacht van woensdag op donderdag hebben de zwaarste buien het land weer verlaten. De maximumtemperatuur is 30 graden of nog iets hoger.