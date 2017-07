Laatste dag formeren voor vakantie

Voor de laatste keer voordat ze op vakantie gaan zijn de onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie woensdag aangeschoven in het Johan de Witthuis. De partijleiders benadrukten dat iedereen toe is aan vakantie, maar dat het werk tegelijk zeker nog niet af. Over ruim twee weken gaan de gesprekken weer verder.

D66-leider Alexander Pechtold liet het woord ‘coalitie’ woensdagochtend vallen, wellicht een teken dat de onderhandelaars goede hoop hebben op een positieve afloop. ,,Het ene onderwerp is moeilijker dan het ander”, zei hij over de gesprekken. ,,Het leuke van deze coalitie is wel dat het nooit dezelfde verhoudingen zijn.” CU-voorman Gert-Jan Segers hield iets meer een slag om de arm en sprak van een ,,coalitie in spe”.

De politici lieten duidelijk blijken toe te zijn aan vakantie. CDA-leider Sybrand Buma noemde het ronduit ,,nodig”. Maar dat er twee weken niet aan het Binnenhof wordt vergaderd betekent niet dat er helemaal niks gebeurt. ,,Het is de laatste dag dat u ons hier ziet, maar dat betekent niet dat we niets doen”, zei Pechtold.