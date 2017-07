Politie mag meer om vermiste te vinden

De politie krijgt meer bevoegdheden om de mogelijke verblijfplaats van een vermiste te achterhalen. Het gaat om het opvragen van telefoongegevens, pinpasgebruik, informatie over reizen met bus en tram, incheckgegevens van luchtvaartmaatschappijen en camerabeelden.

Dat staat in een nieuw wetsvoorstel van minister Stef Blok (Veiligheid en Justitie). Op dit moment ontbreekt het de politie aan deze bevoegdheden. Vooral in de eerste fase van een vermissing kan snel optreden levens redden, is de gedachte.

De bevoegdheden mogen alleen worden ingezet in urgente gevallen. Het kan gaan om minderjarigen in de tienerleeftijd die plotseling verdwijnen, maar ook om mensen die zichzelf mogelijk van het leven willen beroven of dementerende ouderen. Het mag niet als iemand vrijwillig is vertrokken, of als duidelijk is dat iemand slachtoffer is van een misdrijf. Voor dat laatste gelden aparte regels.

Behalve het opvragen van gegevens, wordt het voor de politie ook mogelijk om de auto van een vermiste te doorzoeken, als het voertuig ergens is achtergelaten. Ook kunnen agenten het huis binnengaan van een alleen wonend iemand om daar te zoeken naar bijvoorbeeld een dagboek of paspoort, blijkt uit het voorstel waar woensdag de internetconsultatie van is gestart.

Dat de politie de bevoegdheden nodig heeft, is onder meer gebleken uit een evaluatie na de moord op het meisje Milly Boele dat in 2010 vermist raakte. Ook uit de rapportage Kind Vermist uit 2013 van de Nationale Ombudsman kwam naar voren dat extra bevoegdheden nodig kunnen zijn om een kind te redden.