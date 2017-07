Studeren in België het populairst

Studenten die met studiefinanciering in het buitenland studeren, kiezen België veruit het vaakst en dan met name geneeskunde, diergeneeskunde of psychologie . Dat zegt de Dienst Uitvoering Onderwijs DUO, nu het tien jaar geleden is dat je voor het eerst studiefinanciering kon meenemen naar een ander land.

Studenten kunnen zo een volledige bachelor of master volgen in het buitenland. ,,Inmiddels maken daar elk jaar ruim 10.000 studenten gebruik van”, aldus DUO.

In de afgelopen tien jaar namen bijna 76.000 Nederlandse studenten hun studiefinanciering mee naar 1300 universiteiten in 86 landen, telde DUO. Het liefst blijven ze in noordwest Europa (veelal ook in Groot-Brittannië en Duitsland) of gaan ze naar de Verenigde Staten. Maar ook Brazilië, Australië en Japan worden nogal eens gekozen.

Bijna een kwart van alle studenten gaat voor een stage of gedeeltelijke studie de grens over.