Veel drukte op de weg voor vakantiegangers

Vakantiegangers die komend weekend vertrekken naar hun bestemming in Europa krijgen te maken met veel oponthoud. Vooral in Duitsland verwacht de ANWB flinke problemen, niet alleen door het drukke vakantieverkeer, maar ook doordat er veel aan de weg wordt gewerkt.

Vrijdag krijgt in ons land ook de regio Noord, als laatste, vakantie. In de regio Midden begint bovendien de bouwvak. Ruim een miljoen mensen gaan er van tussen. Door evenementen (zoals de intocht van de Vierdaagse), het begin van de zomervakantie in de regio Noord en een paar wegafsluitingen wordt het vrijdag ook in eigen land druk op veel wegen.

Duitsland maakt zich op voor een van de drukste weekeinden van het jaar. De grootste knelpunten in het noorden zijn de A1 en A7 bij Hamburg en de wegen naar de kust. Richting het zuiden loopt het volgens de ANWB zaterdag volledig vast rond Karlsruhe en Stuttgart, tussen Frankfurt en Neurenberg en bij München. In Zwitserland staan het hele weekend files in beide richtingen bij de Sint Gotthardtunnel. Ook veel vertraging in Oostenrijk, op de routes naar Kroatië en Slovenië. De belangrijkste knelpunten in Frankrijk zijn de routes naar het zuiden.